ضبط نصاب يسرق ضحاياه بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل عبر الفيس بوك

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" )، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة والنصب" عقب استدراجهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"بدعوى توفير فرص عمل للمجنى عليهم، وبحوزته (هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول) كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة المستولى عليهم لدى (عميلين " سيئى النية" - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

وتمكنت الجهود بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه = وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.