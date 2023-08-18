اليوم السابع
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ضبط نصاب يسرق ضحاياه بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل عبر الفيس بوك

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:37 م
ضبط نصاب يسرق ضحاياه بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل عبر الفيس بوك حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" )، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة والنصب" عقب استدراجهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"بدعوى توفير فرص عمل للمجنى عليهم، وبحوزته (هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول) كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة المستولى عليهم لدى (عميلين " سيئى النية" - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .
 
 
وتمكنت الجهود بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه = وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
 
 

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