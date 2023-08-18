اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:59 م
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح التنقيب عن الأثار، أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في إحدى مناطق أطفيح. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 أشخاص متورطين في عملية التنقيب، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهمون.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

التنقيب عن الآثار

أطفيح

امن الجيزة

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