صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.8%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 2.4%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5388.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 775.2 مليار جنيه إلى 789.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.2 مليار جنيه إلى 245.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.020 تريليون جنيه إلى 1.035 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.