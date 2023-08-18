شباب كفر القديم بمركز بلبيس يتبرعون بـ300 كيس دم

الشرقية - إيمان مهنى

شارك ابناء قرية كفر القديم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، حملة للتبرع بالدم، جمعوا فيها ما يقرب من 300 كيس.

كان شباب القرية، بالتنسيق مع المجتمع المدني ومديرية الصحة، قد دشنوا حملة للتبرع بالدم، تحت شعار "نقطة دم تساوي حياة".

وقال أحد أبناء القرية: "يوجد تكاتف بين الشباب، لخدمة أبنائها، بالجهود الذاتية، فسبق وأن تم إنارة الطريق الرئيسى، والذى يربط بين عدد من القرى معروفة باسم بلاد العايد، كما أن رفع كفاءة مركز الشباب، وتوفير مدربين للجودو، للتسهيل على أبناء القرية ممارسة الرياضيات المختلفة".