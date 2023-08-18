ضبط 10.5 طن ملح مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، هذا وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو محملة بـ 200 شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 10 أطنان، وتم تحرير المحضر رقم 11943 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.



وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :



تحرير محضر رقم 11944 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة مخبز بدون ترخيص .



تحرير محضر رقم 11945 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل، وتحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .



