زيت جنين القمح منظف جيد للوجه ومضاد للأكسدة

كتبت رانيا عامر

زيت جنين القمح هو زيت مستخلص من جنين نواة القمح، ويمكن استخدامه كمصدر فيتامين "هـ"، وهو أغنى مصدر لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، وذلك وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

فوائد زيت جنين القمح

1. مصدر غني بمضادات الأكسدة

يعتبر زيت جنين القمح مصدر لفيتامين هـ ، والذي يقال إنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة، كما أنه يحتوي علي الفيتامينات A و B و D تساهم جميع هذه الفيتامينات في وظائف الجسم المختلفة ، وخاصة صحة الجلد.

2.منظف رائع للوجه

زيت جنين القمح هو زيت طبيعي يساعد في تنظيف الوجه بكفاءة. فهو يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة مرة أخرى والتخلص من الدهون الزائدة التي قد تؤدي إلى مشاكل جلدية أخرى مثل حب الشباب والبثور .

3.يخفض نسبة الكوليسترول

"إنه غني بـ Octacosanol ، وهو حمض دهني يعزز الأداء البدني ، بما في ذلك القوة والقدرة على التحمل. تظهر الأبحاث أيضًا قدرة Octacosanol على التأثير في التمثيل الغذائي للدهون ، وتقليل إنتاج الكوليسترول ،ويمنع تصلب الشرايين ، كما أن زيت جنين القمح يحتوي على فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تنظيم الجهاز العصبي .

4.يعالج ندبات الجلد

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E ، فإن زيت جنين القمح يساعد في بناء الكولاجين ، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم والذي يوفر للبشرة قوتها وبنيتها. ويحتوي زيت القمح علي الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جنين القمح على إزالة الجلد المتشقق ، كما أنه يوفر ترطيبًا طبيعيًا للبشرة .

5. يعمل كمغذي للشعر

زيت جنين القمح عنصر مفيد للحفاظ على شعر صحي، لانه غني بحمض اللينوليك ويعمل كمغذي للشعر. وضعيه على فروة الرأس.

6. له خصائص مضادة للشيخوخة

زيت جنين القمح يعمل كعامل مضاد لشيخوخة لاحتويه B6 وحمض الفوليك و كونه مصدرًا كبيرًا للفيتامينات.