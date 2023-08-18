زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد استغلالها سفره وتبديد 1.2 مليون جنيه فى 12 شهرا

كتبت أسماء شلبي

"بددت مبلغ مليون و200 ألف خلال عام واحد، مستغلة سفري وعملي خارج مصر، لتسحب مني المال شهريا بحجة قيامها بتجهيز شقة قمت بشرائها قبل سفري، وعندما عد وجدها أنفقت المال على المصوغات لها وأسرتها".. كلمات حملتها أحدي الدعاوي المقامة من قبل زوج ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقته لها بالنشوز والخروج عن طاعته.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بددت أموالي وخدعتني، واستولت على مسكن الزوجية وطردتني منه، ورفضت تمكيني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بالسب والقذف لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها في ما أملكه، وتخططها للاتسيلاء عليه، وأنهالت علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلي".

وتابع:"رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وسرقت حقوقي، وشهرت بسمعتي، ورفضت رد أموالي التي حصلت عليها بالتحايل والغش بعد أن قررت الغدر بي، لأتحمل شهور ملاحقتها لي وعشرات الدعاوي الكيدية المقدمة منها".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".