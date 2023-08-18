رئيس جامعة عين شمس: نأمل فى الانضمام إلى جامعات الجيل الرابع

كتب محمود راغب

أكدت الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أن الجامعة تسعى وتطمح لأن تكون من جامعات الجيل الثالث والجيل الرابع، ولذلك تسعى طوال الوقت على إنشاء برامج تلبى احتياجات سوق العمل منها ما هو متطور ومرتبط بالتطور العملى والتكنولوجى، وغيرها منها هو مرتبط بالبيئة فى مجال الهندسة والزراعة ، وبرامج الطاقة والطاقة المتجددة، وبرامج مميزة فى الحاسبات والثورة المعلوماتية ، لافته إلى أن هذه البرامج تلبى احتياجات سوق العمل .

وعن كيفية اختيار الطالب لما يؤهله لسوق العمل ، وجهت الدكتورة غادة فاروق نصائح هامة للطلاب بأن يختار الطالب البرنامج المناسب والتخصص المناسب لميوله ورغباته وكيف يرى نفسه بعد سنوات الجامعة من مكانة يصبو إليها ، ولابد أن يضع عينه على سوق العمل ومستقبل سوق العمل والوظائف المتاحة اليوم وغدا وما استجد على سوق العمل من مجالات مختلفة أصبحت أكثر طلبا خاصة وأن هناك وظائف كثيرة تنشأ ووظائف أخرى يقل الطلب عليها ، فلابد أن يضع الطالب عينه على البرنامج المناسب الذى يتفق مع متطلبات سوق العمل فى المستقبل ، لافته إلى أنه لم يصبح التركيز فقط على كليات القمة والنظرة تغيرت.

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.