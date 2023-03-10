نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع يستعرض جهود التنمية المستدامة

كتب محمود راغب

استعرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ب جامعة عين شمس تحت رئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في مجال التنمية المستدامة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم انعقاده بجامعة أسيوط .

يأتى ذلك ضمن وقائع المنتدى الأول للجامعات، والمنعقد في رحاب جامعة اسيوط تحت عنوان جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27 COP، والذي يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023.

و عرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فيديو توضيحي يبرز جهود جامعة عين شمس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تحقيق هذه الأهداف مما يتوافق مع "رؤيةمصر 2030" .