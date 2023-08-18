رئيس جامعة القاهرة ناعيا الدكتور أحمد الجزار عميد آداب المنيا سابقًا: صاحب أبحاث رصينة

كتب: محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور أحمد الجزار أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب جامعة المنيا، وعميد كلية الآداب سابقًا، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة جامعة المنيا وكلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد: إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا ويتمتع بأخلاقيات عالية، علاوة على أنه نموذج أكاديمي يعمل في إطار التقاليد الجامعية الرصينة، وصاحب أبحاث رصينة.

يذكر أن الدكتور أحمد الجزار له إسهامات علمية وأضاف للمكتبة العربية العديد من الكتب المرجعية أهمها: الفكر المصري المعاصر والتصوف، الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف، الله والإنسان عند الأمير عبد القادر الجزائري، كما حرر 20 مادة علمية لعشرين شخصية في موسوعة أعلام الفكر العربي الإسلامي، كما حصل الجزار على جائزة جامعة المنيا التشجيعية في العلوم الإنسانية عام 2004 تقديرًا لجهوده العلمية.