رئيس جامعة المنيا يبحث مع وفد التخطيط مشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا ، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة د. محمد المغربي، المشرف علي قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان، مدير عام التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ياسمين علي باحثة بالإدارة العامة للتعليم العالي، ووليد كمال باحث بقطاع الخطة، وذلك خلال زيارتهم الميدانية للجامعة، للاطلاع والمتابعة للمشروعات الاستثمارية القائمة بالقطاعين التعليمي، والمستشفيات الجامعية.

حضر اللقاء من جانب الجامعة، الدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وفردوس النزهي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديري التخطيط والمتابعة بالجامعة.

وبدأت الزيارة بتفقد المشروعات الإنشائية بالقطاع التعليمي، بالمبني الجديد لكلية دار العلوم، ومبني ملحق الكلى، والمستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحق العمليات الملحق به، إلى جانب قيام الوفد بزيارة تفقدية لجامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض رئيس الجامعة لكافة المشروعات القائمة بالجامعة لخدمة العملية التعليمية والقطاع الصحي، والخطط المستقبلية لها، إلى جانب دراسة توفير الدعم المالي للمشروعات المتوقع تنفيذها على مراحل خلال السنوات القادمة، وتعزيز الجهود والدعم المالي من قبل الوزارة لإنشاء مبني إسكان طلابي جديد وتطوير المباني التعليمية بكليات طب الأسنان والهندسة والعلوم.

وأشاد الوفد بمجهودات الجامعة في ضوء ما واجهته من صعوبات وتحديات، لتكثيف العمل وإنهاء المشروعات، مثمنين التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة بما يحقق رؤية الدولة المصرية لتطوير ملف التعليم العالي وما شهده من طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.