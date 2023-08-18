وقال شي - وفقا لما أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينيىة عبر موقعها الإلكتروني - "يجب ضمان الأمن الغذائي وتسريع مدفوعات التأمين في أعقاب إعصار دوكسوري الذي اجتاح أجزاء كبيرة من الصين خلال أغسطس الجاري".

ودعا رئيس الصين لبذل مزيد من الجهود لإصلاح البنية التحتية المتضررة وكذا الأراضي والمرافق الزراعية في أسرع وقت ممكن، مطالبا القيادات بالتعجيل بترميم وإعادة بناء المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين وكذلك منازل الناس مع التركيز على اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح أنه "تم إخبار المؤسسات المالية بتبسيط إجراءاتها لتعزيز دعم الائتمان ومطالبات التأمين للمناطق المنكوبة من أجل التغلب على الأشخاص المتضررين وكيانات الأعمال بشأن الصعوبات".

وأضاف "ليس الوقت للاسترخاء، ولا تزال الصين في موسم الفيضانات الرئيسي مع استمرار حدوث العواصف المطيرة والأعاصير والفيضانات بشكل متكرر في أجزاء كثيرة من البلاد".

وتضرر ما يقرب من 4 ملايين شخص من الفيضانات التي أعقبت ذلك والتي تسببت في أكثر من 30 حالة وفاة في شمال الصين، ولا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.