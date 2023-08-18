رئيسة إثيوبيا ورئيس الوزراء يستقبلان أمين رابطة العالم الإسلامى

استقبل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور آبي أحمد، اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم لرابطة العالم الإسلامي، رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﺸﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﻴﺴﻰ، الذي يزور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ مترئساً وفد الرابطة الزائر، كأول وفدٍ إسلاميٍّ تستضيفه عاصمة الاتحاد الأفريقي أديس أبابا.

وقد رحّب رئيس الوزراء بالوفد الزائر، فيما جرت مناقشةُ الجهود المعزِّزة للوعي الديني والفكري والوعي المجتمعي بشكل عام في مواجهة أفكار التطرف أياً كان مصدرها حول العالم، مع التأكيد على الدور المهم للقيادات الدينية بمختلف أديانها في هذا الشأن.

كما استقبلت رئيسة الجمهورية، سهلورق زودي اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم مرحبةً بوفد الرابطة في هذه الزيارة التي وصفتها بالمهمة، مشيدة بجهود الرابطة وتقديرها لمهامها العالمية ولاسيما الإسهامات المعززة للسلام والوئام في مجتمعات التعدد الوطني، فضلاً عن تقديم الخدمات الإنسانية.

ونوّهت رئسة الجمهورية بأهمية التعايش السلمي في دول التعدد الديني والإثني والثقافي حول العالم، وكذلك بين كل المكونات داخل المجتمع الواحد، والذي تجني ثماره الإنسانية ككل في سلامها وازدهارها.

كما أشادت بالمجتمع الإسلامي في إثيوبيا؛ معتبرةً إياه من المجتمعات المميزة والمتفاعلة؛ مُثمّنةً لهم جهودهم في خدمة المجتمع والدولة، ومساهمتهم الفعّالة في التطوير والتنوير والتنمية.

حضر اللقاءين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس أتباع الأديان في أثيوبيا الشيخ حجي إبراهيم وعدد من المسؤولين الحكوميين.











