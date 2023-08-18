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خليك إيجابى.. طرق الإبلاغ عن سارقى الكهرباء لتقليل الضغط على الشبكة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 04:00 ص
خليك إيجابى.. طرق الإبلاغ عن سارقى الكهرباء لتقليل الضغط على الشبكة شركة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء"، طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا الشبكة الكهربائية، وتتسبب فى حدوث أعطال فنية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، علاوة على التأثير على طول مدة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال، وفيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى:
 
1- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
 
2- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx) وملء البيانات الآتية:
 
أ‌- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.
 
ب‌- يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.
 
ت‌- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.
 
ث‌- يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.
 
ج‌- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.

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