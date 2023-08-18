حياة كريمة بالأقصر.. إسنا تستبدل أعمدة الإنارة المتهالكة بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

من جانبه، يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، حيث يجرى إستمرار أعمال استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بقرى إسنا، كما تتم أعمال قص الاشجار وكعوب النخيل حول أعمدة الإنارة وصيانة وتدعيم كشافات فى الطريق السريع بقرية الحلة، وتركيب وصيانة الكشافات في توماس 2، وتم إنهاء العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي بقرية الحلة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات وكشافات الكهرباء بأعمدة الإنارة فى القرى.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإنتهاء خلال الأيام الماضية من وضع اللمسات النهائية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى إسنا لتسلمها من شركات المقاولات عقب الانتهاء من إنشائها، والتى تشمل ما يلي:- (مجمع الخدمات في قرية الشغب - مجمع الخدمات في قرية الدير - مجمع الخدمات في قرية الحلة - مجمع الخدمات في قرية الكيمان - مجمع الخدمات في قرية أصفون - مجمع الخدمات في قرية النجوع - مجمع الخدمات في قرية توماس - مجمع الخدمات في قرية النمسا - مجمع الخدمات في قرية كومير).



إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بقرى إسنا



إستمرار أعمال إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بقرى إسنا



أعمال إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بقرى إسنا



العمل فى دعم القرى بإستبدال الأعمدة



صيانة الكشافات والأعمدة المتهالكة بقرى إسنا



مدينة إسنا تجرى إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بالقرى