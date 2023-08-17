حملات على البرك والمصارف ورش ناقلات الأمراض بمدينة الزينية فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر ، على مدار الأيام الماضية فى حملات مكثفة لحماية المواطنين من انتقال الأمراض والأوبئة بإطلاق حملات مكثفة على البرك والترع والمصارف يومياً، بجانب حملات الرش على حدود القرى وداخلها، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه يقول حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه بدأت رئاسة مركز ومدينة الزينية بواسطة مسؤول حماية البيئة ورؤساء الوحدات القروية ( الزينية بحري والصعايدة والعشي والمدامود بحرى والمدامود قبلى) ومسئولي الطب الوقائي بإدارة الزينية الصحية، في خطة مرور على البرك وبؤر المياه الراكدة والترع والمصارف واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء على تجمعات المياه نظرا لأنها بؤرة خصبة للحشرات ولناقلات الأمراض، وكذلك تم التشديد على الإدارة الصحية بتنفيذ خطة الرش للقضاء على البعوض والذباب.

ويضيف حجازي النحاس نائب رئيس المدينة، إنه انطلق رجال المدينة بتعليمات من العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى تمهيد الطريق من مزلقان الصعايدة حتي الإسعاف الزراعي الشرقي، وذلك بالتعاون مع المواطنين والوحدة المحلية بالمدامود قبلي.

وفى نفس السياق أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن مكافحة رجال المدينة لقمائن الطوب التي تؤدى لإنبعاث الأدخنة الكثيفة التي تؤثر على صحة المواطنين، حيث إنه نظراً لإرتفاع درجة الحرارة وتأثير أدخنة قمائن الطوب على الصحة العامة للمواطنين وخاصة لكبار السن والأطفال، وبعد شكاوى المواطنين بمدينة الزينية قبلي بإقامة أحد الأهالي لقمينة طوب بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، إنه بناءاً على شكاوى المواطنين أفادت بانبعاث دخان كثيف من أحد قمائن الطوب بقرية الزينية بحري، وشعور المواطنين بالاختناق نظراً للدخان الكثيف مع حرارة الجو، فتم تكليف مدير شئون البيئة، بسرعة التحرك محل البلاغ، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية بمركز شرطة طيبة تمهيدا للإحالة للنيابة العامة.