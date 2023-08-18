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حواديت السكة الحديد.. سائق يكشف حالتين وجب على القطار التوقف فيهما

الجمعة، 18 أغسطس 2023 07:00 م
حواديت السكة الحديد.. سائق يكشف حالتين وجب على القطار التوقف فيهما قطار سكة حديد - صورة أرشيفية
كتب: سيد خلفاوى

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تشهد رحلات القطارات مواقف كثيرة منها ما هو طريف ومنها الصعب، وأكثر من شهد هذه المواقف هم العاملون على القطار سواء السائقين أو قائد القطار وعمال القطار، ونستعرض فى السطور التالية أبرز المواقف التى مرت عليهم.  

ويقول محمد الفخرانى قائد قطار بالسكة الحديد، منذ ما يقارب 40 سنة، إن من المواقف المؤثرة التى شهدها على خط القاهرة أسوان، وفاة راكب خلال الرحلة قائلا: كان راكب القطار وتوفى خلال الرحلة وكان في طريقه لأسوان لمركز الدكتور مجدى يعقوب، كان فى دكاترة فى القطار وابلغت السائق يبلغ المراقبة للسماح بوقوف القطار ووقف فى أقرب محطة بناء على التعليمات ووجدنا الإسعاف فى انتظارنا بالمحطة ونزلنا المتوفى بعد إبلاغ بياناته وتحرير محضر بالمحتويات الموجودة معه بشهادة شهود فى القطار ونزلناه فى مغاغة وتواصلنا بوالده وزوج اخته، وابلغناهم بالواقعة ومكانه الجثمان

ويوضح "الفخرانى" لـ "اليوم السابع"، أن القطار لا يقف لأى حالة مرضية ويقف فى الحالات الحرجة والأزمات الصحية، وفى حالة إصابة أحد الركاب بأزمات صحية مثل ازمات سكر أو أزمات قلبية نبلغ السائق والمراقبة لمحاولة إنقاذ الراكب بعد وقوف القطار بأقرب محطة، لكن الإصابات العادية نسعفها فى القطار، حيث يوجد شنطة إسعافات أولية، كما يتم الاستعانة بالأطباء من الركاب لإسعاف أى مريض.

 


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