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القطار الخفيف LRT يزيد عدد رحلاته فى ساعات الذروة بدءا من اليوم.. إنفوجراف

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:00 م
القطار الخفيف LRT يزيد عدد رحلاته فى ساعات الذروة بدءا من اليوم.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تبدأ اليوم الإثنين، الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. 
 
ونوضح فى النقاط التالية ساعات الذروه المقرر زيادة عدد رحلات القطار الكهربائى الخفيف بها. 
 
-في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:
 - الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا.
 
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45.
 
يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.
 
 - في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:
 
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.
 
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.
 
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور.
 
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور.
 
وقطار كل 10 دقائق من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.
 
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 
القطار الخفيف LRT يزود رحلاته فى ساعات الزروة.. إنفوجراف
القطار الخفيف LRT يزود رحلاته فى ساعات الزروة.. إنفوجراف

 


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