توفير 5 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة بشمال سيناء.. التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، انه بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تم توفير5 منح للطلبة المتفوقين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

والمنح للدراسة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بكليات برنامج كلية الصيدلة ( Pharm D ) بحد أدنى 76%، منحة واحدة وبرنامج كلية الهندسة (شعبة رياضه ) بحد أدنى 72‎%، منحة واحدة، وبرنامج العمارة المستدامة ( بكالريوس هندسة ) ( شعبة رياضه ) ( بحد أدنى 70‎% منحة واحدة، برنامج كلية الحاسبات و نظم المعلومات شعبة علوم بحد أدنى 74%، منحة واحدة، وبرنامج كلية الحاسبات و نظم المعلومات شعبة رياضه، بحد أدنى 72‎%، منحة واحدة.

وشروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، و يكون المتقدم للمنحة من ابناء المحافظة او المقيمين بها اقامه دائمة، الحصول على الشهادات الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) من محافظة شمال سيناء، ألا يكون الطالب قد تقدم لاى منحة أخرى هذا العام، ألا يكون الطالب مرشحا لاحدى كليات القمة في التنسيق الحكومي ) طب بشرى - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة .

والمستندات المطلوبة للتقدم للمنحة صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صوره استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، مستخرج من الشهادة الإعدادية، مستخرج من الشهادة الابتدائية.

ويتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2023/8/21 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 / 2023/8.

والشروط الخاصة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا والتي يجب اتباعها قبل البدأ بطلب المنحة، التقدم للجامعة اليابانية من خلال موقع الجامعة الالكتروني www.ejust.edu.eg، اجتياز امتحانات القبول العامة، والتخصصية للبرنامج والتي تعقد بالجامعة اخر موعد لعقد الاختبار الخاص بكل برنامج بالجامعه يوم 29 / 2023/8 ، ويستثنى لمن تقدم للمنحة بالجامعة اليابانية ان يتقدم لمنحة أخرى اذا لم يتم قبوله بالاختارات، وضرورة الالتزام بما سبق حتى يتم الحصول على المنحة.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة من ابناء المحافظة بتعاون مع الجامعة المصريه الصينية للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 .

والمنحة الدراسية في الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي 2023 / 2024. بالكليات التابعة للجامعة بعدد 2 منحه لكل كلية وهى كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بحد أدنى 72 % ، 2منحة، وكلية العلاج الطبيعي، وبحد أدنى 76 %، 2 منحة، وكلية الهندسة و التكنولوجيا بحد ادنى 78 %، 2 منحة، كلية الاقتصاد و التجارة الدولية بحد ادنى 50 % 2 منحة.

وشروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ان يكون المتقدم للمنحة من ابناء المحافظة او المقيمين بها اقامة دائمة.

والحصول على الشهادات الابتدائية الإعدادية - الثانوية من محافظة شمال سيناء، ألا يكون الطالب قد تقدم لاى منحة أخرى هذا العام، ألا يكون الطالب مرشحا لاحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومي طب بشرى - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة .

والمستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هو صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صوره استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، مستخرج من الشهادة الابتدائية، مستخرج من الشهادة الإعدادية.

يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2023/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 2023/8.





