تليجراف تكشف سر غضب ترامب من فوكس نيوز

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شبكة فوكس نيوز التي كان يحبها ذات يوم لاستخدامها صورًا غير مألوفة له ، بما في ذلك صورة واحدة له تبدو "برتقالية" و "ذقنه مشدودة إلى الوراء" على حد قوله

كما اتهم الرئيس الأمريكي السابق ومرشح 2024 شبكة الكابلات اليمينية بالفشل في إظهار بيانات الاقتراع التي يقود فيها بايدن بكثير

اشارت صحيفة التليجراف البريطانية ان ترامب البالغ 77 عامًا ، يشاهد بانتظام البرنامج الصباحي الرائد للشبكة ، "فوكس والأصدقاء"، وكانت فوكس أحد أكبر مؤيدي ترامب في وسائل الإعلام الأمريكية خلال فترة رئاسته.

لكن وجهات نظره بشأن الشبكة توترت منذ أن أخذت زمام المبادرة في تعاملها مع ولاية أريزونا الحاسمة لبايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال على منصته Truth Social يوم الخميس: "لماذا لا تظهر Fox and Friends جميع استطلاعات الرأي حيث أتغلب على بايدن ، كثيرًا. هم فقط لن يفعلوا ذلك!.. أيضًا ، يعرضون عن قصد أسوأ صور لي على الإطلاق ، لا سيما الصورة الكبيرة" البرتقالية "مع ذقني مشدودًا إلى الوراء"

وتابع: "يعتقدون أنهم يفلتون من شيء ، فهم ليسوا كذلك. تمامًا مثل عام 2016 مرة أخرى ... وبعد ذلك يريدون مني أن أتحاور! "

ذكرت التليجراف انها ليست هذه هي المرة الأولى التي يشكو فيها ترامب من ظهوره في وسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة سي ان ان يتهمها فيها بالتشهير واستخدام نفوذها ضده الا ان الدعوى رفضتها محكمة فيدرالية الشهر الماضي.