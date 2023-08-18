هيئة المحلفين تواجه تهديدات بالقتل بعد إدانتها لترامب فى قضية إلغاء انتخابات 2020

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه أعضاء هيئة المحلفون الذين صوتوا لإدانة الرئيس السابق ترامب في جورجيا في وقت سابق من هذا الأسبوع تهديدات وموجة من التعليقات العنصرية على الإنترنت.

وفقا لشبكة ان بي سي، تم إدراج أسماء المحلفين علنًا في لائحة الاتهام ، كما هو مطلوب بموجب قانون جورجيا. وجدت مراجعة لمنصات التواصل الاجتماعي ومنتديات اليمين المتطرف أن المستخدمين ينشرون العديد من الإهانات العرقية وحتى عناوين المحلفين.

كتب أحد المستخدمين في منتدى يميني على الإنترنت: "يجب شنق كل فرد في هيئة المحلفين هذه"، وعلى موقع اخر ، تم نشر العناوين المزعومة لجميع أعضاء هيئة المحلفين البالغ عددهم 23 الذين تم اختيارهم للعمل في قضية ترامب بالكامل.

كتب أحد مستخدمي تروث سوشيال: "تنشر عناوين أعضاء هيئة المحلفين الكبار على الإنترنت أرى الحل رصاصة سريعة في الرأس إذا ظهر شخص ما منهم".

ووفقا للتقرير فان لائحة الاتهام الصادرة يوم الاثنين تسرد أسماء أعضاء هيئة المحلفين الكبرى ولكن ليس عناوينهم أو معلومات شخصية أخرى.

من جانبه رفض مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون التعليق. واجهت المدعي العام فاني ويليس تهديدات عنصرية قبل عودة لائحة الاتهام ، وتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية ، مع السماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل.

تم رصد العناوين المزعومة لهيئات المحلفين الكبرى من قبل Advance Democracy ، وهي مجموعة بحثية غير حزبية أسسها دانييل جيه جونز ، وهو محقق سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظف في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

قال جونز: "لقد أصبح من المألوف جدًا رؤية المواطنين العاديين يؤدون الوظائف الضرورية لديمقراطيتنا مستهدفة بتهديدات عنيفة من قبل المتطرفين الداعمين لترامب. - العنف السياسي في العالم - أمر مخز".

جاء ذلك، بعدما طالب الرئيس السابق بتعليقات على "تروث سوشيل" بإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، متهماً المدعين بالتزوير وملاحقة أهداف خاطئة.

كما وصف ترامب لائحة الاتهام التي وجهتها ويليس بأنها "محكمة تفتيش"، واتهمها بمحاولة تدمير محاولته العودة للرئاسة.