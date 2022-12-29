فوائد بذور الشيا لصحتك.. منها صحة العظام وتقليل الالتهابات

كتب فاطمة خليل

بذور الشيا مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، وتساعد هذه العناصر الغذائية في توفير العديد من الفوائد الصحية الهامة، نتعرف في هذا التقرير على فوائد بذور الشيا ، بحسب موقع "webmd".

فوائد بذور الشيا

تقليل الجذور الحرة

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على محاربة الجذور الحرة في جسمك وتسبب الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة، بما في ذلك أمراض القلب والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان.

صحة قلب أفضل

تحتوي بذور الشيا على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب.

تحتوي البذور أيضًا على نسبة عالية من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين مستويات السكر في الدم

بذور الشيا غنية بالألياف وتشير الدراسات إلى أن الألياف قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.

وجدت الأبحاث أيضًا أن الخبز الذي يحتوي على بذور الشيا يؤدي إلى انخفاض استجابة السكر في الدم مقارنة بالخبز التقليدي ، مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

انخفاض الالتهاب

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حالات صحية مثل أمراض القلب والسرطان. يمكن أن يساعد حمض الكافيين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا ، في مكافحة الالتهابات في الجسم.

قد يساعد تناول بذور الشيا بانتظام أيضًا في تقليل علامات الالتهاب ، والتي غالبًا ما تشير إلى وجود مرض التهابي. إنقاص الوزن

تحتوي بذور الشيا على وفرة من الألياف. تمتص الألياف القابلة للذوبان في البذور الماء، مما يؤدي إلى تمددها في معدتك وزيادة شعورك بالامتلاء عند تناولها.

من خلال السماح لك بالشبع على الرغم من تناول كميات أقل، يمكن أن تساعدك بذور الشيا في الحفاظ على وزن صحي.

صحة عظام أفضل

تحتوي بذور الشيا على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام ، بما في ذلك المغنيسيوم والفوسفور. تحتوي البذور أيضًا الكالسيوم ، وهو أمر حيوي لصحة العظام والعضلات وعمل الأعصاب.

وتحتوي بذور الشيا على كالسيوم أكثر من منتجات الألبان.