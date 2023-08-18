تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصا خلال يوليو 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى يوليو 2023، بلغت 145 سيارة كهربائية بزيادة عن الشهر السابق الذى كان قد حقق 115 سيارة.

وأوضح التقرير أن سيارات فولكس فاجن حصدت المرتبة الاولى حيث حققت سيارات أى دى عدد 6 ترخيص، وأى دى 4 " ترخيص 15 سيارة، وجولف 4 سيارات.

أما سيارات " بى واى دى " حققت 12 سيارة و"بى ام دبليو أي 3" تم ترخيص 5 سيارات أما "اى اكس 3" حققت ترخيص سيارتين.

أما مرسيدس فقد حققت سياراتها "إيكوس 580" ترخيص سيارتين ، وسيارات "ايكوس - 400" تم ترخيص سيارة واحدة، وأخيرا سيارات تسلا فقد حققت ترخيص 5 سيارات خلال نفس الفترة.