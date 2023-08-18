تعرف على البرامج الجديدة والمميزة بكلية الألسن جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

بدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس وتزامنا مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفة ، الإعلان عن برامجها المميزة والبرامج الجديدة بكل كلية والتى تتميز بها عن غيرها من مثيلاتها فى الجامعات الأخرى .

وينشر "اليوم السابع" البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الألسن جامعة عين شمس ، كما يلى :

تقدم الكلية عدد 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة ، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين فى مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز فى دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين فى مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومى والإقليمى والدولى، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام فى عملية التعريب فى المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

وتضم برامج الساعات المعتمدة:

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإسبانية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الألمانية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإيطالية

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.