اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ دمياط يعلن تحرير 1335 محضرا فى حملات مراقبة الأغذية

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:24 ص
محافظ دمياط يعلن تحرير 1335 محضرا فى حملات مراقبة الأغذية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بياناً من قبل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية خلال شهر يوليو الماضى للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضة وصلاحيتها وأيضا للتأكد من توافر الشهادات الصحية المنشآت .
 
وبالمرور على عدد (898) منشأه غذائية تم تحرير (1335) محضر ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير فى خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها، كما تم التوصيه بغلق (607) منشأه غذائية لعدم وجود تراخيص.
 
ومن جانبها فقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 
 


 

 


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