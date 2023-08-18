تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع سيدة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من عقار في الوراق، واستمع رجال المباحث لأقوال زوج الضحية، وأكد أنها اختل توازنها، مما أسفر عن سقوطها، لتلقى مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ذكروا أنهم فوجئوا بسقوط الضحية من العقار أرضا، وحاولوا إسعافها بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسقوط سيدة من أعلى عقار في الوراق، توجهت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان البلاغ، وتبين أن ربة منزل اختل توازنها وسقطت من عقار، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، فارقت إثرها الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.