تأثيره غير معروف.. الصحة العالمية تراقب عن كثب متحورا جديدا لـ "كوفيد- 19"

أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها تراقب عن كثب متحورا جديدا من فيروس (كوفيد-19)، مبينة أن التأثير المحتمل لطفرات المتحور ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة.

وقررت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة (كوفيد- 19)، أوردتها إذاعة (مونت كارلو) الدولية- تصنيف متحور جديد ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير من البروتين الشوكي (أكثر من 30) الموجود على سطحها، والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، لافتة إلى أنه تم اكتشاف هذا المتحور الجديد في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

وكانت تقرير لـ ديلى ميل كشف أن علماء رصدوا سلالة جديدة من أوميكرون تحمل اسم سلالة BA.6 ، في الدنمارك وإسرائيل وقد تكون موجودة فى بريطانيا.

وقال البروفيسور بول هانتر، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، إنه "من المحتمل" وجوده بالفعل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، إذا كانت السلالة معدية أكثر من المتغيرات الحالية، مضيفا، "إنه إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فمن المحتمل أن يكون قريبًا جدًا".