بدء تجديد البنية التحتية بشبكة المياه والصرف لجميع مباني المقر القديم لجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه تم البدء في أعمال تجديد البنية التحتية من إحلال وتجديد لشبكة المياه والصرف الصحي لجميع مباني المقر القديم للجامعة، وذلك بتكلفة 2 مليون جنيه، حيث تم الإحلال للشبكة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية و ترشيد استهلاك المياه، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة صرح بذلك الدكتور حسان النعمان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج

وأكد النعمان علي أن قضية ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد تحظي باهتمام الدولة المصرية، لذا حرصت إدارة الجامعة على تنفيذ عملية الاحلال وتجديد شبكة المياه لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة لكافة منتسبي الجامعة، موضحاً ان كافة الاعمال تتم بالإشراف الفنى الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موجهاً شكره للقائمين على التنفيذ والمهندسين المشرفين للتعاون الجاد وإزالة كافة المعوقات لسرعة الإنتهاء منه.

وأضاف المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة انه تم إنشاء خطوط مياه قطر ٦ بوصة بالشوارع الرئيسية، وخطوط قطر ٤ بوصة لتغذية المباني المختلفة، كما تم تنفيذ محابس للمياة قطر ٤ بوصة، و٦ بوصة على كل الخطوط، وإنشاء غرف لجميع المحابس الجديدة، بجانب تنفيذ محابس لجميع ابواش الحريق أمام مداخل المباني وعلى الارصفة، لافتاً الي انه تم ايضا توصيل الصرف الصحي لمبنى معامل العلوم الطبية، ومباني مدرجات الدكتور بسيوني، على أن تنتهي كافة أعمال الإحلال والتجديد قبل بدء العام الدراسي الجديد.