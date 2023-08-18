وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعو القوات المسلحة السودانيةن وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال المتجدد في نيالا، وجنوب دارفور، وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، والتي تسببت في الموت والدمار.

وتابع البيان "إننا قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن القصف العشوائي الذي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والذي تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وأضافت الخارجية الأمريكية "يجب ألا يدفع المدنيون ثمن الأعمال غير المعقولة للأطراف المتحاربة. يجب على الطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين".

وتابع البيان "في كل يوم يستمر هذا الصراع العبثي، يجري قتل وجرح المزيد من المدنيين الأبرياء ويتركون دون منازل أو طعام أو سبل عيش. يجب على الأطراف إنهاء إراقة الدماء. لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع".