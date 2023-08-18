المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير يتوقع وصول إعصار "هيلارى" إلى كاليفورنيا غدا

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توقع المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير أن يصل إعصار "هيلارى" المدارى إلى جنوب ولاية كاليفورنيا ليلة غد السبت حتى صباح بعد غد الأحد قبل أن تبدأ قوته فى الضعف حتى يصبح أول عاصفة استوائية تضرب الولاية منذ 84 عامًا .

وحذر المركز فى بيان، نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الإعصار يمكن أن يتسبب فى "تأثيرات كبيرة ونادرة" بما فى ذلك فيضانات واسعة النطاق.. وأوضح أنه نما بسرعة إلى قوة من الفئة 4 قبالة ساحل المحيط الهادئ فى المكسيك صباح اليوم الجمعة .



ولم تصل أى عاصفة استوائية إلى اليابسة فى جنوب كاليفورنيا منذ 25 سبتمبر 1939، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.



وفى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تمركزت هيلارى على بعد 400 ميل (640 كيلومترًا) جنوب لوس كابوس على الطرف الجنوبى لشبه جزيرة باجا المكسيكية. وكانت تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربى بسرعة 13 ميلاً فى الساعة (20 كم / ساعة)، لكن كان من المتوقع أن تتجه تدريجياً نحو الشمال حتى يوم السبت .



ومددت الحكومة المكسيكية مراقبتها للإعصار والتحذير من العاصفة الاستوائية شمالًا لأجزاء من ولاية باجا كاليفورنيا، وفعلت أيضًا وضع مراقبة العاصفة الاستوائية لأجزاء من البر الرئيسى للمكسيك.



وقال مركز الأعاصير فى واشنطن: " من المتوقع أن يؤثر هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن هيلارى على جنوب غرب الولايات المتحدة حتى الأربعاء المقبل ويبلغ ذروته يومى الأحد والاثنين". وأضاف أن هناك خطرا كبيرا من حدوث فيضانات مفاجئة فى منطقة تمتد من سان دييجو إلى لاس فيجاس .