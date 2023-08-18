المركز السورى للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار حق، إلى أن الشاحنات كانت تحمل مواد إيواء، مؤكداً أن المزيد من الشاحنات وفرق الأمم المتحدة من المخطط لها أن تصل إلى سوريا في الأيام القادمة عبر معبري باب السلام والراعي.