اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: نتعقب سلالة جديدة من كورونا بخلاف "إيريس"

الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:09 م
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: نتعقب سلالة جديدة من كورونا بخلاف "إيريس" لقاح كورونا
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس".

وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وأضافت: "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من، الخميس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

المتحور (EG.5)، الذي يطلق عليه البعض "إيريس"، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5، وهو أيضا سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا.

يُنسب للمتحور 5 أكثر من 17 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

في الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 بالمئة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو، لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

اكُتشف 5 أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى.

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه "مثير للاهتمام"، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.

 


المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض

كورونا

ايريس

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

أعراض متغير كورونا الجديد إيريس.. هل يكون الوباء القادم؟ "فيديو"

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:00 م

كيف نتعامل مع متحور كورونا إيريس؟ شاهد الرد فى تغطية تليفزيون اليوم السابع

الخميس، 17 أغسطس 2023 07:00 م

ديلى ميل: علماء رصدوا سلالة جديدة من كورونا أطلقوا عليها BA.6

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:13 م

قلق بسبب كورونا فى بريطانيا.. خبراء يحذرون من "موجة متحورات جديدة".. دعوات لإعادة أقنعة الوجه مرة أخرى.. اندبندنت: 200 ألف شخص أصيبوا بـ"ايريس" خلال شهر.. ومسئول: اللقاحات أقل فعالية مع تزايد المتحورات

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة