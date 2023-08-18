المجلس القومى للمرأة يستعرض أهمية مبادرة "تحويشة" للسيدات

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، أن مبادرة "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزى المصرى، حيث تم إدماج "تحويشة" فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أن "تحويشة أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى".. يعنى شمول مالي للسيدات و مشروعات وفرص عمل و تمكين اقتصادى وتحقيق نمو اقتصادى.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية، أن الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وتابعت: وما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى، هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول الى مصر الرقمية.



المشاركون فى المبادرة



جانب من المبادرة



جانب من مبادرة تحويشة



مبادرة تحويشة للسيدات