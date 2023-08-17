"قومي المرأة" يتعاون مع حياة كريمة في تنفيذ مبادرة «أنت الحياة» بالجيزة

كتب محمود راغب

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، انطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتي تمس حياتهم، وتعد فعالية توعوية موسعة تمتد خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس الجاري بمحافظة الجيزة.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي.

وتتناول الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.