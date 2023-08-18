السياح يستمتعون برحلات مميزة للمعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المعابد الفرعونية والمعالم الأثرية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، حالة من الاستمتاع الكبيرة بين جميلات العالم اللاتى يحضرن برفقة أسرهن وأصدقائهن بالتقاط الصور التذكارية المبهجة بين أحضان الحضارة المصرية القديمة، وسط أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة بالتواجد بين جدران تاريخ الفراعنة.

ولدى وصول الأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع برحلة بين جدران وأعمدة المعابد تدخل جميلات العالم وأسرهن فى حالة من الاندهاش من عظمة وسحر الحضارة المصرية القديمة، لينطلق الجميع فى التقاط الصور التذكارية الساحرة بين الأعمدة ووسط المعابد للترويج لتلك المشاهد العظيمة التاريخية في شتى أنحاء العالم بين أصدقاؤهم.

ويشهد الموسم السياحى حالة من الإقبال المميز، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، ويحرص السياح على ويارة معبد الكرنك الذى يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

والأقصر تعيش فى الصيف الحالى أجواء سياحية غير مسبوقة والعامل الأهم فيها هو رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر هى التى تنعش حركة السياحة حالياً بالمعابد والمعالم السياحية والآثرية، والتى يتم تنظيمها لاكتشاف المدينة التاريخية العظيمة بمدينة طيبة كما كان يطلق عليها فى عهد الفراعنة، ويقبل عليها السياح من حول العالم بصورة أسبوعية.



أفواج تستمع بالحضارة المصرية القديمة بالأقصر



الاستمتاع من السائحين فى المعابد



الإقبال الكبير من السياح بمعبد حتشبسوت



السياح خلال رحلاتهم فى المعابد شرق وغرب الأقصر



توافد السياح على معبد حتشبسوت



