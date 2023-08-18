الفرق الطبية بالأقصر تفحص المواطنين أمام الوحدات الصحية بحملة 100 يوم صحة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، استمرار عمل الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، التى واصلت حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى وصلت يومها الـ53 لدعم صحة الأهالي في مدن وقرى ونجوع المحافظة.

وواصلت الفرق الطبية بالمديرية تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين ضمن فعاليات الحملة بفحص المواطنين وتقديم العلاج المجاني لهم، وعمل الندوات التثقيفية المختلفة، من (أمام وحدة القريه إدارة إسنا) تقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، كما أن المبادرة تطرقت إلي الجانب التوعوي والإرشادي والتثقيفي للمواطنين نحو الخدمات التي تقدمها تلك المبادرة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن وسائل تنظيم الأسرة.

وفي هذا الصدد كثف الفريق الطبى بمبادرة 100 يوم صحة تقديم كل الخدمات الطبية والتوعية الإرشادية للمواطنين، عن طريق فحص المواطنين للأمراض المزمنة من ضغط وسكر وإعتلال كلوي، وذلك فى جمعية تنمية المجتمع بالبغدادي فى إدارة البياضية الصحية، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك ومبادرة 100 يوم صحة ووسائل تنظيم الأسرة للمواطنين، كما تم دعم الأهالى من وحدة الزينية قبلي التابعة لإدارة الزينية الصحية، وتم تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين في مدينة طيبة بإدارة الزينية وديوان نجع المطاعيه إدارة البياضية، حيث تجتهد فرق التواصل المجتمعي بصحة الأقصر في تقديم خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، حيث تم الكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وصحة المرأة.

فيما أعلنت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعى للمواليد، و5815 حالة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 حالة بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 حالة بمبادرة المقبلين على الزواج، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر

وأضافت الدكتورة حنان صالح، أنه بلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26982، مشيرة إلى أنه تم المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطات مياه شرب، و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفل.



الفرق الطبية بالأقصر تفحص المواطنين أمام الوحدات الصحية



فحص المواطنين أمام الوحدات الصحية بحملة 100 يوم صحة



فعاليات فحص المواطنين فى حملة 100 يوم صحة



ندوة تثقيفية عن حمي الضنك ومبادرة 100 يوم صحة بالزينية



ندوة تثقيفية عن حمي الضنك ومبادرة 100 يوم صحة



