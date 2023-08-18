الرئيس التونسى: التعليم حق وعلى الدولة أن تضمنه في الواقع والفعل

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أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أن التعليم حق وعلى الدولة أن تضمنه في الواقع والفعل، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن المرافق العمومية كالتعليم والصحة والنقل، لأنها من حقوق الإنسان فضلاً عن أن دستور 25 يوليو 2022 ضمنها وعلى كل أجهزة الدولة أن تعمل من أجل تحقيقها.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي، الخميس، المركز الوطني البيداغوجي بمنفلوري (مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتولى نشر وتوزيع الكتب، ونشر المحتويات التربوية الرّقمية، وغيرها)، حيث اطلع على آخر الاستعدادات للعودة المدرسية لهذه السنة.

وشدد رئيس الجمهورية التونسية، على أنه يجب أن تكون كل الكتب المدرسية متوفرة في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تأخذ في الاعتبار الوضع المادي للمواطنين.