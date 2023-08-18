الدوما الروسى: حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية

أكد عضو مجلس الدوما الروسى عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت، أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر فى سير العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا المستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها.
وقال عضو الدوما الروسي حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، "إن الأمر لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بل ربما قد يطيل من أجلها، فعلينا هزيمة العدو ولن يكون هناك خيار آخر"، لافتا إلى أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين والمعتدين.
وأكد النائب أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر، مشيرا إلى أن المقاتلات ستلاقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.
من جانب أخر أكد نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا في القتال على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الحضارة الروسية.
وقال فومين - خلال المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الأيديولوجية النازية الجديدة في أوكرانيا أصبحت سياسة دولة، روج لها بنشاط الغربيون في كييف".
وافتتح في وقت سابق اليوم المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في العاصمة البيلاروسية مينسك، في إطار منتدى "الجيش-2023"، ويضم المؤتمر ممثلي القوى الدولية من 30 دولة تحت شعار منع انتشار الأيديولوجية الفاشية والنازية، وسوف تتم مناقشة قضية محاربة محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى مناقشة المكانة التي تحتلها السلطات والعلم والدين في مكافحة الفاشية الجديدة.
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