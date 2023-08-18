التنمية تغير وجه الحياة فى الصعيد.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "التنمية تغير وجه الحياة فى الصعيد.. مشروعات فى كل مناطق محافظتى سوهاج وقنا.. الرئيس السيسى وجه بتعميم تجربة برنامج التنمية المحلية فى الوجه

القبلى.. الأمم المتحدة تدرج البرنامج ضمن أفضل 10 برامج للتنمية.. وتنفيذ 4595 مشروعا باستثمارات 16.8 مليار جنيه.

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