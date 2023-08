الأميرة ليونور وريثة عرش إسبانيا تؤدى الخدمة العسكرية

بدأت وريثة عرش إسبانيا الأميرة، ليونور، ثلاث سنوات من التدريبات العسكرية، بعد اتفاق مع الحكومة على أدائها الخدمة قبل دراستها الجامعية.

Leonor, The Princess of Asturias, has begun her formal military training at the General Military Academy in Zaragoza! She will have a special study plan, though also complete training and live along with other cadets. Her specialization will be in the infantry. pic.twitter.com/m25nsJBrM1