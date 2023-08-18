ارتفاع ضحايا انفجار سوق الدومينيكان إلى 27 شخصا.. فيديو

فاطمة شوقى

قال مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان إن عدد القتلى نتيجة الانفجار والحريق اللاحق في وسط مدينة سان كريستوبال بالقرب من سانتو دومينجو ، ارتفع إلى 27 شخصا، منهم رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، حسبما قالت صحيفة بريميرا اوروا الدومينكانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على رفات العديد من القتلى وتوفي بعض المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات فى الساعات القليلة الماضية، بعد أن عثروا بالفعل على جميع الجثث التى تم الإبلاغ عن فقدها.

وأوضح رئيس فرق الإنقاذ COE، خوان مانويل منديز، أنه لم يتم الكشف عن هوية الجثث كلها حتى الآن، موضحا أن هذه الإجراءات قد تستغرق أيامًا، وعلينا انتظار المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي (Inacif) لإجراء اختبارات الحمض النووى، نظرًا لأن العديد من الجثث لا يمكن التعرف عليها بأي طريقة أخرى، مضيفا أن هناك ما مجموعه تسع شركات تضررت من الحدث وأربعة أخرى دمرت بالكامل.

وأمر الرئيس ، الذي قام بجولة في المنطقة المتضررة بالحادث وشارك في قداس أقيم في سان كريستوبال في ذكرى القتلى وللتعافي العاجل للمصابين ، بأن يتم يوم الخميس 17 أغسطس يوم حداد وطني مع سبب المأساة.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع الاثنين في مركز تسوق في سان كريستوبال، وهناك ما لا يقل عن 36 من المصابين لا يزالوا في المستشفيات.

وصرح منديز للصحفيين بأن أكثر من 500 مسعف ومسؤول استجابوا للانفجار الذي دمر أربعة مبان وألحق أضرارا بتسعة أخرى، مشيرا الى أنه من بين الضحايا رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر توفي متأثرا بصدمة في الرأس وامرأة كانت تعمل في أحد البنوك ، وفقا للسلطات،

من جانبه ، أكدت الحكومة أنها ستفتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الشركة التي وقع فيها الانفجار تعمل وفقًا للوائح المناسبة.