إصابة 48 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق مطروح.. صور

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 48 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس ركاب عند الكيلو 47 شرقي مدينة مرسى مطروح، أمام قرية ألماظة، على الطريق الساحلى، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى مطروح العام.

استقبل مستشفى مطروح العام 31 مصابًا، ومستشفى رأس الحكمة المركزى 17 مصابًا، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس سياحي، رقم ع ن ج 758 أمام قرية الماظة السياحية، شرقي المدينة.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والإشعات الطبية للمصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارِ رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.



انقلاب اتوبيس على طريق مطروح (1)



انقلاب اتوبيس على طريق مطروح (2)



انقلاب اتوبيس على طريق مطروح (3)



انقلاب اتوبيس على طريق مطروح (4)



