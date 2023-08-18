إسفكسيا الغرق وراء مصرع طفل بحوض مياه فى قرية بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة طفل تعرض لل غرق في إحدى قرى منشأة القناطر، وذكروا أن الطفل غرق بحوض مياه عميق، وتم انتشال جثته بواسطة أفراد أسرته، حيث اكتشفوا غرقه، بعد العثور على حذائه بجوار الحوض.

وناظر رجال المباحث جثة الطفل، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وأشار التقرير الطبي أن اسفكسيا الغرق هو سبب الوفاة، دون وجود شبهة جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل للغرق بإحدى قرى منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل لقى مصرعه في حوض مياه لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرته، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.