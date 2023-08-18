إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع 20 العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أعلن حى العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، عن بدء أعمال إحلال وتجديد خطوط شبكة مياه الشرب بناطق الحى، ضمن رفع كفاءة المشروعات الخدمية بناطق الحى.

وقال السيد موسى رئيس حى العامرية أول، إنه تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى قامت إدارة الطرق والمرافق، بمتابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع 20، و بناء غرف مياه، ورفع المخلفات.

على صعيد آخر، شن حى العامرية أول فى الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع وإشغال الطريق، بإزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن حوائط بقرية البيضا مهندسين بالنهضة، كما تم زيارة عدد 8 متغيرات مكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.