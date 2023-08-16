إزالة أسوار مخالفة بقرية طيبة فى العامرية بالإسكندرية

شن حى العامرية أول فى الاسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة، تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع وإشغال الطريق، بإزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة، والتحفظ على عدد 52 لوح خشب، و 4 شيكارة أسمنت، و10أسياخ حديد، وبرميل صاج وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

وعلي صعيد وآخر بناء على تعليمات السيد موسى رئيس حى العامرية أول، شن الحى حملة ، بقيادة نائب رئيس الحى، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 2توكتوك وتروسيكل وعدد 1 سيارة سوزوكى للسير عكس الاتجاه، وعدد 1 مكبر صوت وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.



إزالة بناء مخالف في العامرية بالإسكندرية



إزالة بناء سور مخالف في العامرية