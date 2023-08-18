أطعمة تساعدك على التخلص من هشاشة العظام

كتبت فاطمة ياسر

هشاشة العظام تسبب ألما شديدا في العظام وأحيانا عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ما يلزم إجراء فحوصات هشاشة العظام التي تساهم بشكل كبير في التعرف علي حقيقة الإصابة بالمرض هشاشة العظام عند الشعور بهذه الأعراض، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في الشفاء، والتي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth".

أشار التقرير، أن هشاشة العظام من الأمراض المنتشرة بكثرة والسبب فيها نقص نسبة الكالسيوم وإتباع عادات غذائية غير صحية، وتعد السيدات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض . فالإصابة بهشاشة العظام تضعف كثافة العظام و يكون الشخص أكثر عرضة للتعرض للكسور

وأشار التقرير، أن السمنة تلعب دور هام في الإصابة بهشاشة العظام و من المتعارف عليه أن الكثير من السيدات يزداد أوزانهم بكثرة عند الدخول بسن اليأس.

وحث التقرير علي ضرورة تناول الكالسيوم لأنه يساعد في تفادي الإصابة بهشاشة العظام ، لأنه يحد من زيادة الوزن ، كما يمكنك الإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الثوم و البقدونس و عصير الأناناس و الحليب ، هذه الأطعمة تساعد في زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم و أيضا تحد من التعرض للإصابة بهشاشة العظام .