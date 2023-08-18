أسماء 41 مصاباً في حادث انقلاب أتوبيس أمام قرية ألماظة

مطروح _ حسن مشالي

شاركت 15 سيارة إسعاف في نقل 41 مصاباً، بحادث انقلاب أتوبيس، على طريق مطروح، بالكيلو 48 أمام قرية الماظة، شرقي مدينة مرسى مطروح، كان يقل مصطافين من القاهرة، إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، ومستشفى مطروح العام.

استقبل مستشفى مطروح العام 34 مصاباً، وهم صباح عباس احمد" 65 سنة " من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود مصطفي علي " 65 سنة " من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، واحمد محمود مصطفي" 34 سنة " من القاهرة، جرح بالراس واشتباه بي سي و فاطمه الزهراء هشام " 24 سنة " من القاهرة، ويوسف رجب رمضان " 15 سنة " من القاهرة،كدمات متفرقه وجروح، ورجب رمضان سند" 53 سنة " من القاهرة، جرح بالراس واشتباه بي سي، ومحمد محمود حمزة " 38 سنة " القاهرة،اشتباه خلع بالكتف الايسر، وهدي الدسوقي محمد " 68 سنة "القاهرة، جرح بالساعدالايمن، وهبه محمود حمزه، " 35 سنة " كدمات وسحجات، قمر رزق كامل " 35 سنة " من الجيزة،كدمات وسحجات، والدسوقي ابراهيم الدسوقي"55 سنة " من الجيزة، كدمات وسحجات، ومحمد حسني كامل" 35 سنة " من القاهرة، كدمات وسحجات، والاء عبد الحكيم حسني " 32 سنة " من الجيزة، كدمات وسحجات، واحمد محمود احمد " 15 سنة " من الجيزة،كدمات وسحجات، وعفاف علي مصطفي " 33 سنة " الجيزة، كدمات وسحجات، ومؤمن محمود احمد " 31 سنة " الجيزة، كدمات وسحجات، ومنة عبدالقادر الدسوقي ابراهيم " 60 سنة " الجيزة، كدمات وسحجات، وأمل احمد كامل " 52 سنة"الجيزة، جرح بالوجه 8 سم واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد محمود حميده "24 سنة" القاهرة، كدمات وسحجات، واسراء الدسوقي ابراهيم " 25 سنة " القاهرة، كدمات وسحجات، وانس جمال " 4 شهور "القاهرة، كدمات وسحجات، وعبدالقادر محمود مصطفي " 21 سنة " من القاهرة كدمات وسحجات، ومازن نجيب محفوظ " 19 سنة " من القاهرة،كدمات وسحجات، ونجاة ابراهيم صبح " 32 سنة " القاهرة، كدمات وسحجات، وسدرة عبدالقادر محمود " 5 سنوات " من القاهرة، كدمات وسحجات، وسبف ابراهيم عبدالقادر " 15 سنة " القاهرة كدمات وسحجات، وخديجه احمد جمعة " 23 سنة "القاهرة،كدمات وسحجات، ونورهان احمد رمضان" 20 سنة " الجيزة، كدمات وسحجات، عبدالله سليمان احمد "14 سنة " من الجيزة، كدمات وسحجات، وعائشة سليمان احمد " 7 سنوات " من القاهرة " كدمات وسحجات خالد دسوقي ابراهيم " 17 سنة " القاهرة، كدمات وسحجات، ومنال علي طليق " 61 سنة " القاهرة كدمات وسحجات، ونورا هشام فرج"18 سنة " القاهرة، كدمات وسحجات، ومني هشام فرج " 30 سنة " من القاهرة، كدمات وسحجات.

كما أستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 17 مصابا في الحادث، وهم، منة محمد اسماعيل " 22سنة " الجيزة، كدمات وسحجات، ومؤمن محمد اسماعيل" 13 سنة " من الجيزة، كدمات وسحجات، ومايا نجيب محفوظ " 17 سنة " الجيزة،كدمات وسحجات، مازن نجيب محفوظ" 18سنة " كدمات وسحجات، وأمل فوزى عبدالعزيز " 43 سنة "من الجيزة" كدمات وسحجات، وحنان طه عبدالنبى " 46 سنة " من السلام، كدمات وسحجات، وسليمان محسن محمد" 49سنة " من السلام، كدمات وسحجات، وآدم ابراهيم عبدالفتاح" 14 سنة " من القاهرة، كدمات وسحجات، وموسى رزق كامل "31 سنة " من بنى سويف،كدمات وسحجات، ودنيا محمود احمد كامل"16 سنة " من الجيزة، كدمات وسحجات، و نوسه رزق كامل " 31 سنة " من بنى سويف، كدمات وسحجات، وريماج محمود حمزة " 50 سنة " من الهرم بمحافظة الجيزة، كدمات وسحجات، و مبروكه حمزة مرسى" 85 سنة " من الهرم،كدمات وسحجات، و آدم محمد اسماعيل " 16 سنة " من العمرانية، كدمات وسحجات واسماعيل محمد اسماعيل" 19 سنة " العمرانية، كدمات وسحجات، وهند فوزى عبدالعزيز" 44 سنة " العمرانية ، كدمات وسحجات، و فوزى محمد فوزى " 19 سنة " من العمرانية، مصاب بكدمات وسحجات.

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، إنه فور تلقي البلاغ بانقلاب اتوبيس سياحى أعلى كوبري الماظة في الساعة 10.34صباح اليوم الجمعة، تم الدفع بـ 15 سيارة إلى مكان الحادث، خلال اقل من 6 دقائق، وتم نقل جميع المصابين الـ 48 إلى المستشفيات من بينهم 31 مصاباً إلى مستشفى مطروح العام و17 مصاباً إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، بأنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد، المستمرة بمستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة المركزى، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل، وخاصة مع يوم الجمعة، وتزايد أعداد رحلات اليوم الواحد.