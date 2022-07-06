اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:44 م
أكرم القصاص
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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق الضبعة مطروح

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:43 م
إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق الضبعة مطروح حادث - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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استقبل مستشفى الضبعة  المركزى، 12 مصابا فى حادث تصادم سيارة نقل علي طريق مطروح الضبعة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.
 
البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم بطريق "الضبعة - مطروح"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
 
وتبين إصابة كل من أية محمد كامل من محافظة مطروح مصابة جرح بالرأس والوجه وكدمات متفرقة، وأحمد ضاحي كامل مقيم بمحافظة مطروح مصاب كدمات متفرقة بالجسم وجروح بالرأس، وسيف محمود كامل من محافظة مطروح مصاب بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزياد أحمد ضاحي من محافظة مطروح مصاب بسحجات وجروح بالرأس والجسم، وإياد محمود أحمد ضاحي من محافظة مطروح مصاب بسحجات وجروح بالرأس والجسم، وقمر شحاتة أحمد من محافظة مطروح مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وساجدة محمود أحمد من محافظة مطروح مصابة بكدمات متفرقة، ويوسف محمود ضاحي من محافظة مطروح مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، ورضا جابر على من محافظة مطروح مصاب بجروح متهتكة بالذراع الأيمن، وريتال كامل ضاحي من محافظة مطروح مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود ضاحي كامل من محافظة مطروح مصاب باشتباه كسر في الجمجمة، وسوزان شحاته أحمد من محافظة المنيا مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجارى تلقيهم العلاج اللازم.
 
وتحرر محضر شرطة بقسم شرطة الضبعة بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ومعاينة مكان الحادث.

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