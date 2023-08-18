اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 84.27 دولار لـ"برنت"..و80.67 للخام الأمريكى

الجمعة، 18 أغسطس 2023 02:01 م
أسعار النفط تسجل 84.27 دولار لـ"برنت"..و80.67 للخام الأمريكى براميل نفط
كتبت مروة الغول

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ارتفعت أسعارالنفط، اليوم الجمعة، 84.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.67 دولار للبرميل.
 
 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد أعلنت إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و203 آلاف برميل يوميًّا. 
 
 
وأشارت المؤسسة، فى بيان نشرته تلفزيون الوسط الليبي، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل يوميًّا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
 
ومع استقرار إنتاج النفط الليبي، جاءت إشادة منصة «إنرجى كابيتال آند باور» بالانتعاشة الأخيرة لسوق النفط، وأرجعتها إلى بعض الاستقرار الملحوظ فى البيئة السياسية والاجتماعية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد للتوسع فى قطاع الطاقة.
 
 

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