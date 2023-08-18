أخبار مصر.. التعليم العالى: مد التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد حتى مساء الأحد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء. تنسيق المرحلة الثانية.. 270 ألف طالب يسجلون الرغبات بالموقع الإلكترونى حتى الآن

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 270 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلى المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

الزراعة: مشروع الصوب وفر لمصر المحاصيل فى فترات أزمات عاشها العالم

أكد المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أحمد إبراهيم أن مشروع الصوب الزراعية وفر الخضروات فى فترات أزمات عاشها العالم، إلا أن مصر لم تتأثر بها نتيجة وفرة المحاصيل الزراعية، حيث أحدث المشروع نقلة نوعية فى المحاصيل الزراعية على مستوى الإنتاجية والجودة.

وقال إبراهيم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن مصر بجانب تلبية احتياجات السوق من منتجات مشروع الصوب الزراعية، صدرت خضروات بمئات الملايين من الدولارات، ما ساهم في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى توفير المشروع للعديد من فرص العمل".

وأضاف أن المشروع القومى للصوب الزراعية يهدف في المقام الأول إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.. موضحا أن المشروع يعد من أنجح المشروعات القومية في مصر والشرق الأوسط لتكيفه مع التغيرات المناخية، فضلا عن التحكم في كميات المياه المستخدمة في الري ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تحقيق عائد إنتاجي أعلى من الزراعة في الأرض المكشوفة بأربعة أضعاف عن الزراعات التقليدية.

الأهلى يُرسل القسط الأول من صفقة إمام عاشور لـ ميتلاند الدنماركى

قام مسئولو النادى الأهلي بإرسال القسط الأول من صفقة إمام عاشور لنادى ميتلاند الدنماركي على أن يتم إرسال القسط الثاني بعد ستة أشهر.

وإنتعشت خزينة الأهلي خلال اليومين الماضين بالقسط الأول من صفقة إنتقال حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري.

وضم الأهلي إمام عاشور من ميتلاند مقابل 2 مليون و800 ألف دولار ، فيما باع حمدي فتحي لنادي الوكرة مقابل 3 ملايين و200 ألف دولار.

وحصل الأهلي منذ أيام على مليون و200 ألف دولار من الوكرة ويتبقى له مليوني دولار سيحصل عليهم في شهر يوليو المقبل.

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: نتعقب سلالة جديدة من كورونا بخلاف "إيريس"

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس".

وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وأضافت: "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من، الخميس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.